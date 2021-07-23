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إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بكفر الشيخ

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إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بكفر الشيخ

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أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متفرقة في حادث تصادم لسياره نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فرامون، بمركز سيدي سالم، وتم نقلهم إلى المسشتفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقيا إخطارا بالحادث، وتبين إصابة كل من: نجوي ر، 40 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورشا ن، 17 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ن، 10 سنوات، بكسر بالذراع الايسر، ووسام ن، 15 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبشاير ع، 15 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واسراء ا، 40 سنه، باشتباه كسر بالساق وجاري عمل الاشعه والفحوصات اللازمة، ونادر ر، 54 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، والبيلي م، 50 سنه، جاري عمل الفحوصات والاشعه اللازمه وعلاجهم بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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