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جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

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جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

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كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن الويلزى الدولى جاريث بيل استقر على البقاء فى الدورى الإسبانى مع ناديه ريال مدريد، بعد فترة طويلة من رفض اللاعب تحديد مصيره مع الفريق الملكى من عدمه، وتحديدًا قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية «يورو 2020».

ووفقًا للصحيفة، فإن اللاعب الويلزى قرر البقاء مع ريال مدريد فى ظل الإدارة الفنية الجديدة للفريق تحت قيادة الإيطالى كارلو أنشيلوتى. وقضى جاريث بيل موسمًا على سبيل الإعارة فى صفوف فريق توتنهام الإنجليزى، تحت قيادة المدير الفنى البرتغالى السابق للفريق جوزيه مورينيو.

ولم يقدم جاريث بيل المردود الجيد فى الدورى الإنجليزى، حيث جلس على مقاعد البدلاء فترات طويلة، لعدم قناعة مورينيو بقدرته على التواجد فى التشكيل الأساسى.

سجل جاريث بيل 11 هدفًا فى 20 مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز مع توتنهام هذا الموسم، وعلى الرغم من دقائقه المحدودة لايزال بيل يسجل 16 هدفًا فى جميع المسابقات، 11 منها جاءت فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

فى سياق مختلف، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى من حسم صفقة المدافع الفرنسى رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسبانى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أنه سيتم إغلاق صفقة فاران إلى مانشستر يونايتد مقابل يتراوح ما بين 50 و55 مليون يورو، وذلك فى ظل إصرار اللاعب الكبير على الانتقال للشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته فى الانتقال إلى مانشستر يونايتد واللعب فى الدورى الإنجليزى، وهناك يقين فى اليونايتد الآن أن صفقة فاران ستحدث، ويتم القيام بالاستعدادات لوصوله لأولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفنى لليونايتد أولى جونار سولشاير يضغط من أجل التوقيع مع فاران، حيث يعتبره الشريك المثالى للعب إلى جانب هارى ماجواير فى خط الدفاع.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رافاييل فاران، نجم ريال مدريد الإسبانى، أنهى الاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزى على كل التفاصيل الشخصية الخاصة باللاعب.

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع اللاعب على كل البنود، ولا يتبقى سوى إنهاء الاتفاق مع ريال مدريد على المقابل المادى.

المصرى اليوم

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