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بث مباشر .. «المصري اليوم» في موقع جريمة مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

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بث مباشر .. «المصري اليوم» في موقع جريمة مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة بث مباشر .. «المصري اليوم» في موقع جريمة مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

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انتقلت «المصري اليوم» إلى موقع جريمة مقتل طبيبة على يد زوجها، طبيب أسنان، في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة.

وأقدم طبيب الأسنان، أمس الخميس، على قتل زوجته الطبيبة بطعنها 11 مرة عقب مشاجرة بينهما وفر هاربا.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها محمود مجدى عبدالهادى 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على إثرها الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

المصرى اليوم

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