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خلع ملابسه في الشارع.. القبض عليه شاب جنسيًا بـ «فتاة المعصرة»

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خلع ملابسه في الشارع.. القبض عليه شاب تحرش جنسيًا بـ «فتاة المعصرة» خلع ملابسه في الشارع.. القبض عليه شاب جنسيًا بـ «فتاة المعصرة»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب بمنطقة المعصرة بتهمة التحرش الجنسي، وعثر معه على كمية من المواد المخدرة تم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغ من فتاة اتهمت شابًا بـ التحرش بها جنسيا بخلع ملابسه وإظهار عضوه الذكري لها في الشارع، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات تم تحديد المتهم والقبض عليه.

وتواصل شرطة المباحث بجمع التحريات في الواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجود بمكان الحادث للتأكيد من صحة البلاغ ضد المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بالتحرش الجنسي بالمجني عليها.

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