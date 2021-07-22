الملك: أمريكا ترى الأردن أفضل ممثل لقضايا المنطقة

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جي بي سي نيوز :- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني بأعضاء الوفد الإعلامي الأردني المرافق في الزيارة الملكية إلى واشنطن.

وتحدث جلالته، خلال الاجتماع الذي عُقد عقب لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نتائج لقاء القمة الأردنية الأمريكية واجتماعاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

وحرص جلالته على إحاطة ممثلي الإعلام الأردني بالجوانب المتعلقة بأهداف زيارته إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى عمق العلاقة بين البلدين، إضافة إلى الصداقة الطويلة التي تربطه بالرئيس الأمريكي منذ عمله في مجلس الشيوخ.

دلالات الزيارة والعلاقة الأردنية الأمريكية

وفي معرض رده على سؤال عن دلالات الزيارة وتوقيتها، قال جلالة الملك أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي ومن الشرق الأوسط لها رمزية ودلالات مهمة، فهي تؤكد أن الولايات المتحدة تدرك دور الأردن المحوري وترى فيه أفضل ممثل لقضايا المنطقة وصوت العقل فيها , وفق هلا اخبار .

وتابع جلالته أن وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة، فهو رسالة عن عمق العلاقة والتي تمتد إلى عدة عقود، حيث أشار جلالته إلى معرفته للرئيس بايدن لحوالي 30 عاما، منذ عهد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين.

كما وصف جلالة الملك الزيارة بأنها واحدة من أنجح الزيارات إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لقاء القمة حفل بالرسائل الإيجابية من الرئيس بايدن، حول استعداد الولايات المتحدة لتقديم كل أشكال المساعدة المطلوبة للأردن، وتناولت القمة جميع الملفات التي يود الأردن طرحها.

وقال جلالته إن الرئيس بايدن يمتلك فريقا هو الأكثر خبرة في السياسة الخارجية.

وفي معرض حديثه عن مرافقة ولي العهد الأمير الحسين له في القمة، قال جلالته إن الرئيس بايدن حرص على الاستماع إلى سمو الأمير الحسين وأبدى اهتماما كبيرا به، حيث تحدث ولي العهد عن قضايا الشباب وحرص الأردن على توفير الفرص لتمكينهم، كما أشار إلى جهود المملكة المستمرة في تأمين وتوزيع اللقاحات ضد كورونا، بهدف ضمان استمرار فتح القطاعات بشكل آمن والحد من انتشار الفيروس.

وأكد جلالة الملك للوفد الإعلامي الأردني أن الإدارة الأمريكية تدرك وتقدر دور الأردن في التعاطي مع الأزمات وتحرص على الاستماع إلى وجهة النظر الأردنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تثق بالمملكة ودورها الإقليمي.

القضية الفلسطينية

وفي رده على مداخلات للإعلاميين الأردنيين حول القضية الفلسطينية، قال جلالته إن هناك تفاهما مشتركا حول ضرورة التمسك بحل الدولتين وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.

كما أشار جلالته إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية ولجهة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

العوامل التي تحكم علاقة الأردن مع إسرائيل

وفي إجابة على سؤال عن علاقة الأردن مع إسرائيل، أكد جلالته أن علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين وإجراءاتها بالنسبة للقدس الشريف، إضافة إلى التزامها بحل الدولتين هي أهم العوامل التي تحكم نهج الأردن في التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية.

وأكد جلالة الملك أن الحفاظ على مصالح الأردن العليا هو دائما الغاية والهدف.

وحذر جلالته أن الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة، مضيفا أن الأردن يتحدث بصوت فلسطين والجميع يستمع إليه.

تطورات المنطقة

وتحدث جلالته عن قضايا المنطقة التي تطرقت إليها مباحثاته مع الرئيس الأمريكي، حيث ستتبع زيارة جلالة الملك إلى واشنطن زيارة رئيس الوزراء العراقي. وفي هذا السياق، أشار جلالته إلى أهمية دعم جهود العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي رده على مداخلة من الوفد الإعلامي حول بالملف السوري، قال جلالة الملك إن الأردن يسعى لتقديم الحلول بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، مضيفا أن الهدف هو عودة سوريا إلى الحضن العربي.

وأكد جلالته أن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوص.

وفي إشارة إلى حديثه مع بايدن، قال جلالة الملك إنه حذر من تدهور الأوضاع في لبنان خلال أسابيع إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون انفراج.