إعلام أمريكي: اتفاق مرتقب بين واشنطن وبغداد لسحب القوات الأمريكية من العراق

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تناقلت عدد من المواقع ووسائل الإعلام الأمريكية الأنباء عن قرب إعلان كل من واشنطن وبغداد عن اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

من جانبه، ذكر موقع بوليتيكو عن مصادر أمريكية أن الخطة تشمل بقاء عدد محدد من الجنود في العراق لتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري

وتابع بوليتيكو أن واشنطن وبغداد ستعلنان خطة تحويل مهمة القوات الأمريكية الاثنين المقبل بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأضاف بوليتيكو عن مصادر أمريكية أن إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية لن يشمل انسحابها من العراق، مضيفا أن واشنطن وبغداد ستعلنان تحويل مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية بنهاية العام

وبحسب بوليتيكو، فإن القوات الأمريكية الباقية في العراق ستتولى الدعم اللوجيستي والاستشاري والقوة الجوية ضد داعش.

من جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أن هناك ترقبا لإصدار بيان وشيك بسحب القوات الأمريكية المقاتلة.

وذكرت الصحيفة أن البيان سيدعو لسحب القوات الأمريكية المقاتلة نهاية العام الجاري، وأضافت وول ستريت جورنال أن هناك مخططا لإعلان سحب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري.