أخبار عاجلة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إعلام أمريكي: اتفاق مرتقب بين واشنطن وبغداد لسحب القوات الأمريكية من العراق

Print
إعلام أمريكي: اتفاق مرتقب بين واشنطن وبغداد لسحب القوات الأمريكية من العراق إعلام أمريكي: اتفاق مرتقب بين واشنطن وبغداد لسحب القوات الأمريكية من العراق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقلت عدد من المواقع ووسائل الإعلام الأمريكية الأنباء عن قرب إعلان كل من واشنطن وبغداد عن اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

من جانبه، ذكر موقع بوليتيكو عن مصادر أمريكية أن الخطة تشمل بقاء عدد محدد من الجنود في العراق لتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري

وتابع بوليتيكو أن واشنطن وبغداد ستعلنان خطة تحويل مهمة القوات الأمريكية الاثنين المقبل بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأضاف بوليتيكو عن مصادر أمريكية أن إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية لن يشمل انسحابها من العراق، مضيفا أن واشنطن وبغداد ستعلنان تحويل مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية بنهاية العام

وبحسب بوليتيكو، فإن القوات الأمريكية الباقية في العراق ستتولى الدعم اللوجيستي والاستشاري والقوة الجوية ضد داعش.

من جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أن هناك ترقبا لإصدار بيان وشيك بسحب القوات الأمريكية المقاتلة.

وذكرت الصحيفة أن البيان سيدعو لسحب القوات الأمريكية المقاتلة نهاية العام الجاري، وأضافت وول ستريت جورنال أن هناك مخططا لإعلان سحب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية