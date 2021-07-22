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سوق انتقالات صيف 2021: دورتموند يقترب من الحصول على خدمات «مالين»

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سوق انتقالات صيف 2021: دورتموند يقترب من الحصول على خدمات «مالين» سوق انتقالات صيف 2021: دورتموند يقترب من الحصول على خدمات «مالين»

أوشكت الصفقة المحتملة لانتقال المهاجم الهولندي دونيل مالين (22 عامًا) من إيندهوفن إلى بوروسيا دورتموند، على الإتمام، وفقًا لصحيفة bd الهولندية.

وذكرت الصحيفة أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم فحص المهاجم الدولي الهولندي طبيًا من قبل ناديه الجديد بحلول يوم الأحد المقبل.

الصحيفة قالت إنه من المؤكد أن مالين لن يعود إلى أيندهوفن الآن، بعد أن توصل النادي مع بوروسيا دورتموند إلى اتفاق شفهي حول عقد الصفقة.

كان من المفترض أن يتدرب اللاعب مرة أخرى يوم السبت في مجمع تدريبات النادي الهولندي «دي هيردجانج»، لكنه الآن يستعد لخطوة الانضمام للعملاق الألماني.

ولعب مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب، الدور الأبرز في الصفقة، حيث أجرى اليوم، الخميس، محادثات رفيعة المستوى مع إيندهوفن. كما ورد أن هناك مناقشات تمت مع المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، مايكل زورك.

يريد مالين أن يسافر في أقرب وقت ممكن إلى المعسكر التدريبي للنادي الألماني في سويسرا، رغم أنه لا يزال يتعين إتمام الأعمال الورقية وتحويل الاتفاقات الشفهية إلى عقود رسمية موقعة من جميع الأطراف.

سيحصل إيندهوفن على ما يقرب من 30 مليون يورو مقابل مالين، ولكن لا يزال هناك عدد من البنود قيد التفاوض، حيث يمكن إضافة بعض المكافآت «بونص» وهو ما قد يجعل المبلغ الإجمالي للصفقة أكبر.

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