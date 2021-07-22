رئيس "الهيئات" ينوه بالجهود العظيمة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن

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حرصًا منها على إقامة الفريضة في أجواء آمنة صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية

نوه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج لا سيما في هذا الحج الذي جاء في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة كورونا، وذلك حرصًا من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الفريضة في أجواء آمنة صحياً وبما يحقق المتطلبات الوقاية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم.

كما رفع الدكتور السند تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

واختتم الدكتور السند تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.