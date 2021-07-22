أخبار عاجلة

الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان -
فحص 87 ألف عينة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات في كفر الشيخ -
على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله» -
عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات -
شقيق ياسمين عبدالعزيز: «نفسي أطمن عليكي» -
«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوة عن الرضاعة الطبيعية للطفل -
الخارجية الليبية تبحث آليات رفع الحظر الأوروبي عن المطارات -
خالد العوضي: مصر ليست الأقل حظوظًا أمام فرنسا.. وقادرون على التأهل لنهائي الأولمبياد -
في مؤتمر دولي للمانحين.. بايدن يتعهد بـ100 مليون دولار للبنان -
عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "الهيئات" ينوه بالجهود العظيمة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن

Print
رئيس "الهيئات" ينوه بالجهود العظيمة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن رئيس "الهيئات" ينوه بالجهود العظيمة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن
حرصًا منها على إقامة الفريضة في أجواء آمنة صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية

رئيس

نوه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج لا سيما في هذا الحج الذي جاء في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة كورونا، وذلك حرصًا من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الفريضة في أجواء آمنة صحياً وبما يحقق المتطلبات الوقاية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم.

كما رفع الدكتور السند تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

واختتم الدكتور السند تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات

عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات

عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات

عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات

"واتسآب" يعلن عن خاصية جديدة تتيح مشاهدة الصورة لمرة واحدة

"واتسآب" يعلن عن خاصية جديدة تتيح مشاهدة الصورة لمرة واحدة