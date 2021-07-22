وزير الرياضة : "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي .. نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد"

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تبقى للأخضر مواجهتا ألمانيا والبرازيل

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس بعثة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، إن المنتخب السعودي الأولمبي قادرٌ على تعويض الخسارة أمام نظيره ساحل العاج في افتتاح مبارياته عبر منافسات كرة القدم.

وكتب الفيصل في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا".

وتلقى الأخضر خسارته الأولى في الألعاب الأولمبية على يد ساحل العاج بنتيجة (1-2)، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا.