«مينو رايولا» الوكيل السوبر الأكثر ربحية في عالم كرة القدم

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مينو رايولا الرجل الذي يتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم لهجومه على أكبر الأندية في العالم، والأن أصبح هو رسميًا الوكيل الخارق (السوبر) الأكثر ربحًا في كرة القدم، وفقًا لدراسة اجرتها olbg.

الوكيل الهولندي الإيطالي، الذي يمثل لاعبين أمثال إيرلينج هالاند وبول بوجبا وزلاتان إبراهميوفيتش، يحقق أرباحًا في المتوسط ​​لكل صفقة أكثر من أي «وكيل سوبر» آخر في كرة القدم العالمية.

كانت هناك انتقادات حول طريقة صعود هؤلاء الوكلاء للساحة وتأثيرهم في سوق الانتقالات، واتهموا بتقديم نصائح سيئة للاعبين، وتشجيع الإنتقالات وتداول العقود لضمان حصولهم على أكبر نسبة ممكنة من الصفقة.

رايولا هو واحد من أولئك الذين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب استعداده للتحدث مباشرة إلى الصحافة ومناقشة عقود عملائه، لقد فعل ذلك بالفعل في مرات عديدة مثل حالة بول بوجبا في مانشستر يونايتد.

كان المدرب الأسطوري، السير أليكس فيرجسون، انتقد بشدة دوره في رحيل بوجبا لأول مرة من مانشستر يونايتد، واصفًا وكيل الأعمال بأنه “حقيبة قاذورات”، ومنذ عودة بوجبا، كان رايولا منفتحًا للميديا لسرد تعاسة لاعب الوسط تحت قيادة جوزيه مورينيو وإصدار إنذار نهائي بشأن مستقبله.

ما فعله رايولا يغذي الرواية القائلة بأن وكلاء اللاعبين أصبحوا أقوياء للغاية في كرة القدم، ولكن ما الذي يحصلون عليه بالضبط من هذه الصفقات التي هم حريصون على اتمامها؟

تم الاعتراف بـ رايولا كواحد من أفضل سبعة وكلاء كرة قدم في قائمة فوربس لأقوى وكلاء الرياضة، لكنه يحقق أكبر قدر من المال من أي احد، حيث يحقق في المتوسط عمولة تقارب من 800 ألف باوند للصفقة الواحدة (​​796،345) – أكثر بشكل كبير عن اقرب الوكلاء له في عالم كرة القدم (ميسا ندياي – يمثل وكالة سبورت كاڨر، يحصل على متوسط 530 ألف باوند في الصفقة)

رايولا في الواقع لديه واحدة من أصغر قائمة العملاء – إجمالي 77 لاعباً – أقل من أي وكيل آخر على مستوى وكلاء اللاعبين اصحاب الأسماء الرنانة – بإستثناء وكالة سبورت كاڨر وإيليت بروچكت جروب – لكن من الواضح أن رايولا يجيد انتقاء عملائه، حيث تبلغ قيمة لاعبيه حوالي 790 مليون باوند وفقًا لـ موقع ترانسفير ماركت، بمتوسط. قيمة 10،376،623 باوند لكل لاعب – مع احتلال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لأعلى القائمة بقيمة 117 مليون باوند.

متوسط ​​قيمة عملاء رايولا اعلى بكثير من منافسيه، حيث يمثل الوكيل البرتغالي خورخي مينديز وكالة جيستيفوت، ويمتلك 149 لاعباً بمتوسط قيمة 6،368،121 باوند، بينما تمتلك إيليت بروچكت جروب ثاني أغلى متوسط (خلف مجموعة رايولا) بقيمة 8،152،258 باوند للاعب من بين 31 لاعبًا، مع وجود الجناح الإنجليزي الدولي، جادون سانشو، على رأس هذه القائمة.

ويمتلك الوكيل الإنجليزي الشهير، جوناثان بنيت، ممثل وكالة أي سي أم ستيلر جروب، أعلى قيمة وكلاء بإجمالي بليون و320 مليون باوند، لعدد 673 لاعبًا، وبمتوسط قيمة 1.961 مليون باوند للاعب، في مجموعة تضم اسماء كبيرة مثل جاريث بيل ومايسون ماونت وجاك جريليش، ولاعب الوسط الفرنسي الواعد، إدوارد كامافينجا.