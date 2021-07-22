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شوبير يكشف كيفية حسم بطل الدوري

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شوبير يكشف كيفية حسم بطل الدوري شوبير يكشف كيفية حسم بطل الدوري

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كيفية حسم بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، في حال تساوي ناديى والأهلي في عدد النقاط.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية : «ما أعلمه جيدًا أن بطل الدوري سيتم حسمه بالمواجهات المباشرة في حال تساوي الأهلي والزمالك في عدد النقاط».

وأضاف: «جاءت لي مكالمة من أحد الأشخاص وأكد لي أن بطل الدوري سيتم حسمه من خلال فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة»، مضيفًا: «انا ما أعلمه أنه سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، حاولت التواصل مع المسؤولين في لجنة المسابقات، ولكن لم يرد علينا أحد».

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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