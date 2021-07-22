رفضاً لمواجهة إسرائيلي ..لاعب جزائري ينسحب من الأولمبياد

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انسحب الجزائري فتحي نورين من منافسات دور الـ32 للعبة الجودو والمقامة ضمن فاعليات أوليمبياد طوكيو 2020.

وجاء قرار نورين بسبب احتمالية مواجهة لاعب إسرائيلي في دور الـ16 حال تحقيقه الفوز في اللقاء الأول، وفقاً لما أوردته صحيفة الشروق الجزائرية.

وكان من المقرر أن يلتقي الجزائري فتحي نورين مع منافسه السوداني محمد عبد الرسول في دور الـ32 من أوليمبياد طوكيو لوزن تحت 73 كجم ضمن منافسات الجودو.

وبلغ نورين منافسات طوكيو 2020 بعدما حقق ذهبية بطولة أفريقيا للجودو والتي أقيمت في السنغال.

ولم يُصدر الاتحاد الجزائري للعبة أي تعليق حول قرار فتحي نورين حتى الآن، فيما أكد المدرب عمار بن يخلف أن القرار جاء رفضاً للتطبيع ومن أجل مساندة القضية الفلسطينة.