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عاصفة وصواعق تضرب الرياض

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التشهير بمخالف نقل حجاج بدون تصريح

أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارا إداريا بحق سليم بن دخيل الله معيض الربيعي بالتشهير والسجن لمدة 15 يوما ودفع غرامة مالية...

6691e6bd15.jpgالمشاعر المقدسة: الوطن
4680df7178.jpg12 ذو الحجة 1442 هـ

إشادات دولية بالسعودية بعد نجاح موسم حج 1442

أكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: الوطن
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

تفويج الحجيج في وقت قياسي

أكد رئيس بلدي الأحساء، إمام وخطيب أحد الجوامع في الأحساء، الدكتور أحمد البوعلي، نجاح موسم حج 1442هـ، وشهد هذا العام تميزا لهذا...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

مركز أبرق الرغامة يشهد أولى عروض صيف 2021

ضمن صيف 2021 والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (أبرق الرغامة) شهد مسرح الأمانة عرض مسرحية "شقة...

icon-byline.pngأبها، الرياض: الوطن
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

حاج أسترالي: سعادتي لا توصف

احتسب الحاج محمد عفيفى - أسترالى الجنسية من مدينة «بيرث» غرب أستراليا - نفسه من المحظوظين بتأديته فريضة حج هذا العام، فى ظل جائحة...

icon-byline.pngالمشاعر: فهد الإحيوي
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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