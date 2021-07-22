عاصفة وصواعق تضرب الرياض
أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارا إداريا بحق سليم بن دخيل الله معيض الربيعي بالتشهير والسجن لمدة 15 يوما ودفع غرامة مالية...
المشاعر المقدسة: الوطن
12 ذو الحجة 1442 هـ
أكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف...
المشاعر المقدسة: الوطن
12 ذو الحجة 1442 هـ
أكد رئيس بلدي الأحساء، إمام وخطيب أحد الجوامع في الأحساء، الدكتور أحمد البوعلي، نجاح موسم حج 1442هـ، وشهد هذا العام تميزا لهذا...
الأحساء: عدنان الغزال
12 ذو الحجة 1442 هـ
ضمن صيف 2021 والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (أبرق الرغامة) شهد مسرح الأمانة عرض مسرحية "شقة...
أبها، الرياض: الوطن
12 ذو الحجة 1442 هـ
احتسب الحاج محمد عفيفى - أسترالى الجنسية من مدينة «بيرث» غرب أستراليا - نفسه من المحظوظين بتأديته فريضة حج هذا العام، فى ظل جائحة...
المشاعر: فهد الإحيوي
12 ذو الحجة 1442 هـ