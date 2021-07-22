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محمود أبو الدهب يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي

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محمود أبو الدهب يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي محمود أبو الدهب يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي

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كشف محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ليكون مع محمد الشناوي».

وأضاف :«كما يحتاج الفريق الأحمر للتعاقد مع ثنائي في قلب الدفاع، لأنه من الواضح أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، ليس لديه أي قناعة بمستوى الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة».

وتابع :«لا بد أن يضم الفريق الأحمر صانع ألعاب مميز، ليكون مع محمد مجدي أفشة، ورأس حربة سوبر، نظرًا لتواضع مستوى الثنائي والتر بواليا ومروان محسن».

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