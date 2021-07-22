إزالة حالتي بناء مخالف على مساحة 240 مترًا بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين المستغلين لإجازة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز القرنة، غرب الأقصر، أنه تم رصد عدد 2 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بقرية الغربى قامولا، وكانت المخالفة الأولى بناء على أراض زراعية سملات وأعمدة خرسانية على مساحة 120 مترا تقريبا، والمخالفة الثانيهة كانت شروعا في عمل سملات خرسانية وشدة خشبية وتم إزالتها في المهد على مساحة 120 مترا تقريبا.
تم تكليف نائب رئيس المدينة مصطفى جبريل، ورئيس القرية والمتابعة الميدانية ومسؤول الإدارة الزراعية بالتوجه لمحل المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتمت الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية.