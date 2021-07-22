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إزالة حالتي بناء مخالف على مساحة 240 مترًا بالقرنة غرب الأقصر

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إزالة حالتي بناء مخالف على مساحة 240 مترًا بالقرنة غرب الأقصر إزالة حالتي بناء مخالف على مساحة 240 مترًا بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين المستغلين لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز القرنة، غرب الأقصر، أنه تم رصد عدد 2 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بقرية الغربى قامولا، وكانت المخالفة الأولى بناء على أراض زراعية سملات وأعمدة خرسانية على مساحة 120 مترا تقريبا، والمخالفة الثانيهة كانت شروعا في عمل سملات خرسانية وشدة خشبية وتم إزالتها في المهد على مساحة 120 مترا تقريبا.

تم تكليف نائب رئيس المدينة مصطفى جبريل، ورئيس القرية والمتابعة الميدانية ومسؤول الإدارة الزراعية بالتوجه لمحل المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتمت الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية.

المصرى اليوم

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