موسيماني: هناك أندية رفضت ذهاب لاعبيها للأولمبياد ولكننا نشجع بلدنا

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن هناك أسباب كثيرة وراء التعثر في لقاء اليوم أمام البنك الأهلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعدد موسيماني الكثير من الأسباب التي يأتي في مقدمتها غياب 4 (محمد الشناوي - أكرم توفيق - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر) لاعبين أساسين وذهابهم لخوض منافسات أولبيماد طوكيو رفقة المنتخب المصري.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي «هناك الكثير من الأندية الأوروبية رفضت ذهاب لاعبيها إلى الأولمبياد لانها مباريات خارج الأجندة الدولية ولكننا ندعم بلدنا».

وأشعل تعادل اليوم المنافسة على لقب الدوري حيث فقد الأهلي أفضلية النقاط على الزمالك ويحتاج للفوز في المباريات المؤجلة للتساوي مع الفارس الأبيض.