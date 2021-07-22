أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

موسيماني: هناك أندية رفضت ذهاب لاعبيها للأولمبياد ولكننا نشجع بلدنا

Print
موسيماني: هناك أندية رفضت ذهاب لاعبيها للأولمبياد ولكننا نشجع بلدنا موسيماني: هناك أندية رفضت ذهاب لاعبيها للأولمبياد ولكننا نشجع بلدنا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن هناك أسباب كثيرة وراء التعثر في لقاء اليوم أمام البنك الأهلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعدد موسيماني الكثير من الأسباب التي يأتي في مقدمتها غياب 4 (محمد الشناوي - أكرم توفيق - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر) لاعبين أساسين وذهابهم لخوض منافسات أولبيماد طوكيو رفقة المصري.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي «هناك الكثير من الأندية الأوروبية رفضت ذهاب لاعبيها إلى الأولمبياد لانها مباريات خارج الأجندة الدولية ولكننا ندعم بلدنا».

وأشعل تعادل اليوم المنافسة على لقب الدوري حيث فقد الأهلي أفضلية النقاط على ويحتاج للفوز في المباريات المؤجلة للتساوي مع الفارس الأبيض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك

قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك

تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس

تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس