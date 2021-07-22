محمود أبو الدهب: الأهلي دفع ثمن استهتاره أمام البنك الأهلي

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أكد محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تهاون خلال مباراة البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي مع البنك الأهلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي دفع ثمن استهتاره بالمباراة، كان من الممكن أن يفوز الفريق الأحمر بأكثر من هدف».

وأضاف: «اللاعبون أضاعوا أكثر من هدف محقق بعد الهدف الأول، ولكن كان هناك تهاون واستهتار كبير من اللاعبين»، مؤكدًا: «البنك الأهلي يستحق التعادل، حيث قدم لاعبيه أداءً جيدًا».