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رأسية بامبو تفقد الأهلي نقطتين وتُشعل الصراع على الدوري

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رأسية بامبو تفقد الأهلي نقطتين وتُشعل الصراع على الدوري رأسية بامبو تفقد الأهلي نقطتين وتُشعل الصراع على الدوري

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تعادل البنك الأهلي مع مضيفه الأهلي يفدف لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

شهد الشوط محاولات هجومية من الفريق الأحمر وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة خاصة في الدقائق الأخيرة عن طريق حمد فتحي وجونيور أجايي.

وأنقذ على لطفي مرماه من هدف أول في الدقيقة 13 بعدما تصدى لتسديدة قوية من اللاعب أحمد ياسرعلى مرتين، فيما ظهر منافسه الحارس محمود الزنفلي في أكثر من مناسبة وحافظ على شباكه نظيفة رغم كثرة التهديدات التي جاء في مقدمتها رأسية كهربا وتصويبة السولية.

وحصل لاعبو الأهلي على العديد من الكرات الثابتة وضربات الزاوية التي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد في ظل تراجع فريق البنك الأهلي واعتماده على الهجمات المرتدة السريعة التي دائماً ما تُنذر بخطورة.

الشوط الثاني

تمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال الوقت المتبقي، فيما سجل كريم بامبو هدف التعادل من رأسية رائعة في الدقيقة 86.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 52 في وصافة جدول الترتيب فيما يتواجد البنك الأهلي عند المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

واشتعلت منافسه الدوري المصري بعد هذا التعادل حيث سيحتاج الأهلي إلى الفوز في جميع المباريات المؤجلة للتساوي مع في عدد النقاط.

المصرى اليوم

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