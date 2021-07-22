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"المرور": ضبط 2107 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف ذوي الإعاقة

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"المرور": ضبط 2107 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف ذوي الإعاقة "المرور": ضبط 2107 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف ذوي الإعاقة
أعلنت بدء الحملة الميدانية مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة نظامًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر"، أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2107) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.المرور المرور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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