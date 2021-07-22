أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 .. محمد شريف يحافظ على الصدارة بعد لقاء البنك الأهلي

Print
ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 .. محمد شريف يحافظ على الصدارة بعد لقاء البنك الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 .. محمد شريف يحافظ على الصدارة بعد لقاء البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد شريف، مهاجم منتخب الأول وفريق الأهلي، تخطى أشرف بن شرقي في سباق هدافي الدوري المصري بعد تسجيله ثلاثية في شباك مصر المقاصة خلال اللقاء الذي أقيم الأسبوع قبل الماضي على أرض ملعب استاد السويس، وانتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

تساوي محمد شريف، مهاجم الأهلي، مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، ليتربعا على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفا لكل منهما، بينما جاء أشرف بن شرقي لاعب في المركز الثاني برصيد 12 هدفا. وجاء أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 11 هدفا، وجاء مصطفى فتحي لاعب سموحة في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.

وبعد الجدل الذي أثير حول هدف محمد شريف الثالث في شباك المقاصة، قررت اللجنة الفنية لاتحاد الكرة احتساب الهدف الثالث في مرمى مصر المقاصة لصالح محمد شريف بعدما تم تسجيله تليفزيونياً باسم محمد الدسوقي مدافع الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه، خاصة أن اللجنة اعتبرت أن الكرة اصطدمت بمدافع المقاصة وليس هو من قام بوضعها في شباكه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك

قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس

تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس

هوكي الزمالك يبدأ استعداداته للموسم الجديد

هوكي الزمالك يبدأ استعداداته للموسم الجديد