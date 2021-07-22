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الثقافة تحتفل بالعلاقات المصرية مع قبرص

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الثقافة تحتفل بالعلاقات المصرية مع قبرص الثقافة تحتفل بالعلاقات المصرية مع قبرص

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يستضيف المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان « قبرص.. علاقات ثقافية»، في السادسة مساء الأربعاء المقبل 28 يوليو.

يحضر الندوة السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة والسفيرة مي خليل سفير مصر السابق في قبرص ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية ونخية من المثقفين المهتمين بالشأن المصري القبرصي.

وأكدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن الندوة تأتى في ضوء التوجه المشترك لمصر وقبرص وحرصهما على دعم وتعزيز اوجه التعاون المتعددة بينهما، مشيرة ان مبادرة علاقات ثقافية تلقى الضوء على الجوانب الابداعية في دول العالم التي تربطها بمصر صلات صداقة، مشيرة إلى أنها أحد النماذج المميزة للشراكة بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم بالتنسيق بين وزارتى الثقافة والخارجية .

المصرى اليوم

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