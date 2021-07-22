أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير "طبية الملك سعود" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1442هـ

Print
مدير "طبية الملك سعود" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1442هـ مدير "طبية الملك سعود" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1442هـ

مدير

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وثمّن د.العنزي حرص القيادة الرشيدة بالإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لينعموا ببيئة صحية آمنة.

وأكد د.العنزي بأن حرص واهتمام وعناية القيادة الرشيدة، انعكس على تقديم أجود الخدمات؛ بل إن الجهات المعنية أخذت تتسابق لتسخير كافة إمكانياتها في توفير سبل الراحة للحجاج، في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة.

وأشار د.العنزي إلى أن متابعة القيادة -حفظها الله- لكل الشؤون كانت خلف كل النجاحات التي تحققت بفضل؛ حيث عملت كل القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين لتحقيق التطلعات على أرض الواقع.

وختم د.العنزي سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على ما يوليانه للحرمين الشريفين من خدمات ورعاية، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة