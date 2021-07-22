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مدير تعليم المنيا: ندرس خفض درجات القبول بالثانوي العام والفني

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مدير تعليم المنيا: ندرس خفض درجات القبول بالثانوي العام والفني مدير تعليم المنيا: ندرس خفض درجات القبول بالثانوي العام والفني

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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية تقوم في الوقت الحالي بدراسة خفض مجموع الالتحاق بالثانوي العام، والثانوي الفني، من 230 درجة إلى أقل من ذلك، وسيكون الخفض ما بين 3 إلى 5 درجات.

وأضاف «الرشيدي»، في تصريحات صحفية، أن المديرية تقوم حاليا من خلال كنترولات الشهادة الإعدادية بفحص أكثر من 6 آلاف تظلم تقدم بها أولياء الأمور من نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الشهر الماضي، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، وتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما في 28 يوليو الماضي.

المصرى اليوم

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