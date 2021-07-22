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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
سألا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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