مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد العمل الميداني في عيد الأضحى

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عبر جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية وفق الخطة المعتمدة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بجولات ميدانية على العمل الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة الرياض، وفق الخطة الميدانية المعتمدة لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442 هـ.

وتهدف الجولة الميدانية إلى متابعة سير العمل والوقوف مع الأعضاء في الميادين بشطريه التوعوي والميداني.

والتقى "الشبانات" خلال الجولة الأعضاء المكلفين، وحثهم على تكثيف الجهد وتقديم النصح والتوجيه والكلمة الطيبة، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع وقوع المخالفات والحيلولة دون حدوثها.

وأشاد "الشبانات" بالمتابعة والتوجيهات الدائمة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للرفع من مستوى الأداء وإظهار دور الهيئة بالصورة اللائقة التي تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

وقد رافقه في الجولة مساعد مدير عام منطقة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي ورئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

الرئاسة العامة ‎‎لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر