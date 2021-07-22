محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية بالذكري 69 لثورة 23 يوليو المجيدة

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هنأ اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية- الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى ال ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وأعرب محافظ الإسماعيلية في برقيته عن خالص التهاني القلبية المقدمة من محافظة الإسماعيلية وشعبها وتنفيذييها- إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وإلى الشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين.

مؤكدا أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم -ومازال يقدم- العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر للمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.