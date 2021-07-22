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محافظ الأقصر يهنئ الرئيس بثورة 23 يوليو المجيدة

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محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو المجيدة محافظ الأقصر يهنئ الرئيس بثورة 23 يوليو المجيدة

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بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة ..

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي جسدت اصطفاف الشعب والجيش المصرى العظيم لإعلاء راية الوطن وحققت لمصر الاستقلال والتحرر الكامل والتخلص من الاستعمار والتبعية.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

المصرى اليوم

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