أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

Print
محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وجاء في البرقية- بحسب بيان للمركز الإعلامى للمحافظة- «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو، تلك الثورة المجيدة التي كانت وستظل رمزا للإرادة الشعبية الحرة، والتفاف الشعب المصري حول قواته المسلحة الباسلة، لإرساء قيم الحرية، والعدل، والمساواة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من رقي وتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

المفتي: السيسي أدرك بفهمه العميق للدين ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر يهدد العالم

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد