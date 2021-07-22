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محمود أبو الدهب: رضا عبدالعال مش ضد موسيماني

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محمود أبو الدهب: رضا عبدالعال مش ضد موسيماني محمود أبو الدهب: رضا عبدالعال مش ضد موسيماني

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أكد محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، أن رضا عبدالعال، نجم الأسبق، ليس ضد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «رضا عبدالعال، ليس ضد موسيماني، أنا تحدثت معه في الغرف المغلقة، وأكد لي أنه ليس ضد المدير الفني للأهلي، ولكنه يرى أن الفريق الأحمر ناد كبير، يجب أن يضغط من بداية المباراة لتحقيق الفوز وعدم الانتظار إلى الشوط الثاني».

وأضاف: «الاختلاف بين رضا عبدالعال وموسيماني، هو اختلاف فني فقط لا غير، وهذه وجهة نظر يجب أن نحترمها»، مؤكدًا أن رضا عبدالعال يحترم المدير الفني للأهلي.

المصرى اليوم

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