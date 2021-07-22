الأهلي والبنك: تألق الحارسين وهجوم أحمر في ملخص الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول بين الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط محاولات هجومية من الفريق الأحمر وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة خاصة في الدقائق الأخيرة عن طريق حمد فتحي وجونيور أجايي.

وأنقذ على لطفي مرماه من هدف أول في الدقيقة 13 بعدما تصدى لتسديدة قوية من اللاعب أحمد ياسرعلى مرتين، فيما ظهر منافسه الحارس محمود الزنفلي في أكثر من مناسبة وحافظ على شباكه نظيفة رغم كثرة التهديدات التي جاء في مقدمتها رأسية كهربا وتصويبة السولية.

وحصل لاعبو الأهلي على العديد من الكرات الثابتة وضربات الزاوية التي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد في ظل تراجع فريق البنك الأهلي واعتماده على الهجمات المرتدة السريعة التي دائماً ما تُنذر بخطورة.