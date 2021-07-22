المغرب ترفع دعوى تشهير على منظمتى أوروبيتين على خلفيه قضية «بيجاسوس»

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رفعت المملكة المغربية دعوى تشهير ضد منظمتي «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية في باريس على خلفية قضية بيجاسوس، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الخميس، إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

كانت صحيفة لوموند الفرنسية، ذكرت الثلاثاء، أن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهدف بعملية مراقبة محتملة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا، كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحصلت منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف «لوموند» الفرنسية و«الجارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» الأمريكية.