أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

المغرب ترفع دعوى تشهير على منظمتى أوروبيتين على خلفيه قضية «بيجاسوس»

Print
المغرب ترفع دعوى تشهير على منظمتى أوروبيتين على خلفيه قضية «بيجاسوس» المغرب ترفع دعوى تشهير على منظمتى أوروبيتين على خلفيه قضية «بيجاسوس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت المملكة المغربية دعوى تشهير ضد منظمتي «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية في باريس على خلفية قضية بيجاسوس، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الخميس، إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

كانت صحيفة لوموند الفرنسية، ذكرت الثلاثاء، أن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهدف بعملية مراقبة محتملة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا، كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحصلت منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف «لوموند» الفرنسية و«الجارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» الأمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً