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نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
منوهًا بجهود القيادة والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي تم تطبيقها

نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

ونوه نائب أمير منطقة حائل بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة سنوياً والأعمال التطويرية والبرامج التقنية التي طُبقت خلال حج هذا العام، ومنها بطاقة الحج الذكية التي سهلت على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأوجدت حلولاً تنظيمية دقيقة.

وأعرب عن شكره للقيادة ولوزير الداخلية على ما تشهده مواسم الحج من تصاعد في الخدمات وتميز في الآليات التنظيمية الشاملة، داعياً الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في موازين أعمالهم وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية إنه جواد كريم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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