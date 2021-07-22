أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأمم المتحدة تعين أعضاء لجنة التحقيق فى الانتهاكات بالأراضى الفلسطينية المحتلة

Print
الأمم المتحدة تعين أعضاء لجنة التحقيق فى الانتهاكات بالأراضى الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة تعين أعضاء لجنة التحقيق فى الانتهاكات بالأراضى الفلسطينية المحتلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نزهة شميم خان الرئيسة الحالية لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تعيين نافى بيلاى المفوضة السامية السابقة لحقوق الانسان (جنوب إفريقيا) وميلون كوثارى (الهند) وكريس سيدوتى (أستراليا) كاعضاء في لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واسرائيل حيث ستعمل بيلاى كريئسة للجنة.

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس في جنيف، والذي أوضح أن قرار رئيسة المجلس يأتى استنادا إلى قرار مجلس حقوق الانسان في 27 مايو 2021 في دورته الاستثنائية الطارئة والذى قرر إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة يعينها رئيس مجلس حقوق الانسان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان حتى ومنذ 13 ابريل 2021 .

وكلف مجلس حقوق الانسان، اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص بالتحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار واطالة أمد النزاع بما في ذلك التمييز والقمع المنهجى على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية كما تم تكليف اللجنة بتحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة وتحديد المسؤولين حيثما أمكن بهدف التأكد محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

المجلس كان قد طلب من المفوضين الذين سيعملون بصفتهم الشخصية تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت من خلال تحليل أوجه التشابه في نتائج وتوصيات جميع بعثات تقصى الحقائق ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحالة وطلب من اللجنة تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الانسان اعتبارًا من يونيو 2022 ومن المقرر أن تقدم تقريرها الأول إلى المجلس في دورته الخمسين في يونيو 2022 .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا