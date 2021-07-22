مجالس المدن تواصل أعمال رفع القمامة ومخلفات ذبح الأضاحي بشمال سيناء

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واصلت مجالس المدن في محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، أعمال رفع القمامه ومخلفات ذبح الأضاحي، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على تنفيذ حملة نظافة شامله تحت إشراف ومتابعة سكرتير عام المجلس لرفع جميع مخالفات الأضاحي والقمامات والأتربه من أنحاء شوارع المدينة الرئيسيه والفرعية بالكامل، وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين من إنتشار الأمراض والأوبئة.

وشدد عفش، على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمواجهة فيروس كورونا وإرتداء الكمامات الواقية حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه عفش بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات الخدمية بالمدينة لمواجهة أي أحداث طارئه قد تحدث خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.