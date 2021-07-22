اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بناء مخالف بالبياضية جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأثناء مرور محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تبين قيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة على مساحة 200 متر، بقرية الروافعة.

وعلى الفور تم تكليف أحمد خليل رئيس قرية الروافعه باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم، وتمكنت رئاسة القرية وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطه من إيقاف أعمال البناء والقبض على المواطن المخالف واحالته إلى النيابة العسكرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وناشدت محافظة الأقصر المواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف .