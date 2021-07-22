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مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية تحذر من خلع الكمامة إلا في حالة واحدة

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مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية تحذر من خلع الكمامة إلا في حالة واحدة مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية تحذر من خلع الكمامة إلا في حالة واحدة

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أعلنت مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روتشيل والينسكي اليوم الخميس أن المراكز تلتزم بإرشاداتها فيما يتعلق بارتداء الكمامة، موضحة للصحفيين أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات يجب أن يرتدوا الكمامات حتى يكونوا بمأمن من الإصابة بكورونا .

وقال تقرير لشبكة فوكس نيوز اليوم إن روتشيل تتخذ موقفا حازما إزاء الإرشادات المتعلقة بالكمامة، حيث أكدت ان ارتداء الكمامة من عدمه فيما يتعلق بمن تلقوا اللقاحات يعتبر هو «اختيار فردي».

وردا على سؤال حول ما أثاره تقرير صحيفة واشنطن بوست مؤخرا بشأن قيام مسؤولين بالإدارة الأمريكية بإعادة التفكير في رسائلها بشأن الكمامات، قالت والينسكي :«نحن دائما نفحص البيانات بمجرد ما تصل إلينا» .

لكنها استدركت بأن الدليل الإرشادي الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لم يتغير، قائلة إن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كاملة يتمعون بالحماية من المرض الشديد، «ودائما ما أكدنا أن المجتمعات والأفراد يتخذون القرارات المناسبة لهم استنادا إلى ما يحدث في مناطقهم المحلية».

وأوضحت أنه في المناطق التي يوجد بها تطعيمات باللقاحات بمعدلات مرتفعة ومنخفضة، يجب عليك أن ترتدي الكمامة إذا لم تتلق اللقاح، ولكن إذا تم تطعيمك فإنك لديك مستويات استثنائية من الحماية بسبب اللقاح، ومن ثم ربما تختار إضافة طبقة إضافية من الحماية من خلال ارتداء كماماتك، وفي هذه الحالة يكون الاختيار فرديا للغاية

المصرى اليوم