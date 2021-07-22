شوشة: غرفة العمليات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوي في ثالث أيام العيد

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قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد المحافظ ، في بيان، علي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.

أشار المحافظ إلي أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها ، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

وأعلن المحافظ عن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد ، بجانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد..مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.