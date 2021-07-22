ضبط عاطل بحوزته بانجو و هيروين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس، القبض على عاطل بحوزته كيلو ونصف من مخدر البانجو و25 جراما من الهيروين .

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم تجهيز مأمورية للقبض عليه، وتم ضبطه، وعُثر بحوزته على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأُحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.