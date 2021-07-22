محمود أبو الدهب: بيراميدز تعاقد مع «معلمين» والمحصلة صفر

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انتقد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، نادي فاركو، بسبب الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، عقب صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «علمت أن نادي فاركو، استغنى عن 14 لاعبًا بعد الصعود للدوري الممتاز، وهذا عدد كبير للغاية».

وأضاف: «أتمنى من نادي فاركو، يتعلم من تجربة بيراميدز، (صارف كتير والمحصلة صفر)»، مضيفًا: «كرة القدم مش بالفلوس فقط، عندما أتعاقد مع لاعبين يجب أن يكون بالكيف وليس بالكم».

وتابع: «بيراميدز تعاقد (معلمين)، يشاركون بشكل أساسي، حتى لو يرتكبون أخطاء، وهذا سبب رئيسي في تراجع النتائج».