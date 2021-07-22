أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمود أبو الدهب: بيراميدز تعاقد مع «معلمين» والمحصلة صفر

Print
محمود أبو الدهب: بيراميدز تعاقد مع «معلمين» والمحصلة صفر محمود أبو الدهب: بيراميدز تعاقد مع «معلمين» والمحصلة صفر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، نادي فاركو، بسبب الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، عقب صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «علمت أن نادي فاركو، استغنى عن 14 لاعبًا بعد الصعود للدوري الممتاز، وهذا عدد كبير للغاية».

وأضاف: «أتمنى من نادي فاركو، يتعلم من تجربة بيراميدز، (صارف كتير والمحصلة صفر)»، مضيفًا: «كرة القدم مش بالفلوس فقط، عندما أتعاقد مع لاعبين يجب أن يكون بالكيف وليس بالكم».

وتابع: «بيراميدز تعاقد (معلمين)، يشاركون بشكل أساسي، حتى لو يرتكبون أخطاء، وهذا سبب رئيسي في تراجع النتائج».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص

نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص