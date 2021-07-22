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حرص فريق البنك الأهلي على استقبال منافسه الأهلي بشكل مميز وتنظيم ممر شرفي كتهنئة وتقدير بعدما حقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز يوم السبت الماضي.

ويتقابل الفريقان في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد منافسه شرسة بين المارد الأحمر والفارس الابيض على قمة الترتيب.

وكان مباراة الذهاب بين الأهلي والبنك الأهلي قد انتهت بالتعادل السلبي بعدما قدم لاعبو البنك أداء دفاعيًا قويا تحت قيادة مدربهم محمد يوسف.