الفنان محمد ثروت يرزق بطفلته الأولى «دهب»

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رزق الفنان محمد ثروت، في ثالث أيام عيد الأضحى، بطفلته الأولى التي أطلق عليها اسم «دهب»، معرباً عن سعادته وشكره لله على هذا الرزق، مطالباً جمهوره بالدعاء لزوجته بالصحة والعافية .

ونشر «ثروت»، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً:«الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته ببنوته وصلت أميرة عائلة ثروت دهب ربنا يحفظها ويحميها».

وأضاف :«بحبك يا منى عمري، شكرًا أنك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقتي أني عندي بنوتة زي القمر، زي أمها ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب».

واختتم حديثه شاكراً لله، قائلا :«سبحان الله.. والحمد لله.. ولا إله إلا الله.. والله أكبر.. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي، وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي.. وصلي الله على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين».

ومن ضمن آخر أعمال «ثروت»، مشاركته في بطولة المسلسل الرمضاني «بين السما والأرض»، المذاع حالياً، إلى جانب كل من الفنانين هاني سلامة، ومحمود الليثي، ومحمد لطفي، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين.