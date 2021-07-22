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رئيس مركز ومدينة رفح يتفقد تجمعات المنقولين بالإسماعيلية

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رئيس مركز ومدينة رفح يتفقد تجمعات المنقولين بالإسماعيلية رئيس مركز ومدينة رفح يتفقد تجمعات المنقولين بالإسماعيلية

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تفقد العميد، مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، عددًا من تجمعات المنقولين من رفح في محافظة الإسماعيلية، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقدم رئيس مركز ومدينة رفح التهنئة للمقيمين في تجمعات الإسماعيلية بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدًا علي حرصه التواجد مع الأهالي في مختلف التجمعات والعمل علي التعرف علي المشكلات وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار رئيس المدينة إلى تضافر جهود الجهاز التنفيذى بشمال سيناء عامة ومركز رفح خاصة على تقديم أوجه الرعاية والدعم لأهالينا المنقولين داخل وخارج شمال سيناء برعاية وتوجيهات الوزير المحافظ.

وقال رئيس المدينة إنه تم توزيع لحوم الأضاحي علي المستحقين بعد قيام إحدي المؤسسات الأهلية بذبح عدد من العجول ، وتوزيعها علي المستحقين بالتنسيق مع مجلس المدينة.

المصرى اليوم

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