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محمود أبوالدهب: الأهلي سيتأثر بغياب الشناوي

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محمود أبوالدهب: الأهلي سيتأثر بغياب الشناوي محمود أبوالدهب: الأهلي سيتأثر بغياب الشناوي

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يرى محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتأثر بغياب الحارس محمد الشناوي، في المباريات المقبلة.

ويتواجد محمد الشناوي، مع الأولمبي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي سيتأثر بغياب محمد الشناوي، في المباريات المقبلة، فهو كان سببًا رئيسيًا في فوز الأهلي بالعديد من البطولات في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «الأهلي لن يتأثر بغياب باقي اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي، فهو لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض غيابهم».

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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