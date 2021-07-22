محمود أبوالدهب: الأهلي سيتأثر بغياب الشناوي

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يرى محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتأثر بغياب الحارس محمد الشناوي، في المباريات المقبلة.

ويتواجد محمد الشناوي، مع المنتخب الأولمبي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي سيتأثر بغياب محمد الشناوي، في المباريات المقبلة، فهو كان سببًا رئيسيًا في فوز الأهلي بالعديد من البطولات في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «الأهلي لن يتأثر بغياب باقي اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي، فهو لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض غيابهم».

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.