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"تعليم تبوك" لمنسوبيه: التحصين شرط لدخول المباني التعليمية

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"تعليم تبوك" لمنسوبيه: التحصين شرط لدخول المباني التعليمية "تعليم تبوك" لمنسوبيه: التحصين شرط لدخول المباني التعليمية
اعتباراً من بداية أغسطس.. لتحقيق السلامة من

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على اشتراط التحصين لدخول المباني التعليمية والمدرسية في تعليم تبوك مع الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وذلك بداية من يوم الأحد 1 أغسطس الموافق 22 ذي الحجة.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا والمساهمة بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد؛ بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التقارير الصحية المدرسية توضح ارتفاعًا كبيرًا بين المجتمع التعليمي في المنطقة في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا والإقبال المتزايد من الأبناء الطلاب والطالبات في هذا الصدد عبر المراكز الصحية المختصة.

وأعرب عن شكره وتقديره للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة تبوك على تعاونهم المثمر.

ولفت إلى التكامل الفاعل بين قطاعَي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادة المملكة في هذا الإطار، معربًا عن شكره لجميع الفرق الصحية العاملة في المراكز الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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