أخبار عاجلة

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمود أبو الدهب: قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو

Print
محمود أبو الدهب: المنتخب قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو محمود أبو الدهب: قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن الأولمبي قادر على التأهل إلى الدور المقبل، في أولمبياد طوكيو.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المنتخب الأولمبي، قادر على التأهل إلى دور ال8، للأولمبياد، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مواجهة إسبانيا».

وأضاف : «المنتخب الأولمبي، لديه اللاعبون القادرون على تحقيق ذلك، فهم أصحاب خبرات كبيرة على رأسهم محمد الشناوي، محمود الونش، أحمد حجازي، رمضان صبحي».

وتابع : «مواجهة الأرجنتين ستكون صعبة للغاية، بعد خسارته أمام أستراليا، لذلك سيبحث عن تحقيق الفوز، ولكن لاعبي قادرون على حصد نقاط المباراة الثلاث».

وتعادل المنتخب الأولمبي مع إسبانيا، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني