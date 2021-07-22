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يرى محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الأولمبي قادر على التأهل إلى الدور المقبل، في أولمبياد طوكيو.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المنتخب الأولمبي، قادر على التأهل إلى دور ال8، للأولمبياد، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مواجهة إسبانيا».

وأضاف : «المنتخب الأولمبي، لديه اللاعبون القادرون على تحقيق ذلك، فهم أصحاب خبرات كبيرة على رأسهم محمد الشناوي، محمود الونش، أحمد حجازي، رمضان صبحي».

وتابع : «مواجهة الأرجنتين ستكون صعبة للغاية، بعد خسارته أمام أستراليا، لذلك سيبحث عن تحقيق الفوز، ولكن لاعبي مصر قادرون على حصد نقاط المباراة الثلاث».

وتعادل المنتخب الأولمبي مع إسبانيا، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.