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مباشر الأهلي (0) البنك الأهلي (0) ..لحظة بلحظة

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مباشر الأهلي (0) البنك الأهلي (0) ..لحظة بلحظة مباشر الأهلي (0) البنك الأهلي (0) ..لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث مباراة الاهلي والبنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز، لحظة بلحظة، مع تحديث مستمر للنتجية.

ويدخل حامل اللقب اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم كهربا - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

في انتظار انطلاق اللقاء.

المصرى اليوم

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