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81382 شخصا حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن في القليوبية

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81382 شخصا حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن في القليوبية 81382 شخصا حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن في القليوبية

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، استمرار استقبال المواطنين بمراكز تلقى لقاح كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال البيان إن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على اللقاح منذ انطلاق الحملة بلغ 81382 مواطنا منهم 14484 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و12913 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و12894 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 12067 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7738 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و6004 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3278 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4986 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و7018 مواطنا بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل حيث تم تطعيم 25710 أشخاص بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

المصرى اليوم

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