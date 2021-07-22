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أشاد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا، في أولمبياد طوكيو.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المنتخب الأولمبي، قدم مباراة كبيرة أمام إسبانيا، اللاعبون لعبوا بروح قتالية كبيرة».

وتعادل المنتخب الأولمبي مع إسبانيا، سلبيًا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

واضاف: «التعادل مع منتخب إسبانيا، نتيجة إيجابية، لأننا نواجه بطل أوروبا»، مضيفًا: «شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب تعامل بواقعية من خلال إدارته للمباراة».

وأشار: «تعادل المنتخب (أربك) حسابات المجموعة، حيث كان الجميع يعتقد أن المنتخب الإسباني سيحقق فوزًا سهلا على مصر».