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محمود أبو الدهب: الأوليمبي «أربك» حسابات المجموعة بالتعادل مع إسبانيا

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محمود أبو الدهب: المنتخب الأوليمبي «أربك» حسابات المجموعة بالتعادل مع إسبانيا محمود أبو الدهب: الأوليمبي «أربك» حسابات المجموعة بالتعادل مع إسبانيا

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أشاد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو الأولمبي أمام إسبانيا، في أولمبياد طوكيو.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المنتخب الأولمبي، قدم مباراة كبيرة أمام إسبانيا، اللاعبون لعبوا بروح قتالية كبيرة».

وتعادل المنتخب الأولمبي مع إسبانيا، سلبيًا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

واضاف: «التعادل مع منتخب إسبانيا، نتيجة إيجابية، لأننا نواجه بطل أوروبا»، مضيفًا: «شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب تعامل بواقعية من خلال إدارته للمباراة».

وأشار: «تعادل المنتخب (أربك) حسابات المجموعة، حيث كان الجميع يعتقد أن المنتخب الإسباني سيحقق فوزًا سهلا على ».

المصرى اليوم

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