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مجموعة العشرين تتفق على بيان «البيئة».. وتختلف بشأن مكافحة تغير المناخ

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مجموعة العشرين تتفق على بيان «البيئة».. وتختلف بشأن مكافحة تغير المناخ مجموعة العشرين تتفق على بيان «البيئة».. وتختلف بشأن مكافحة تغير المناخ

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قال مسؤولون إن وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة العشرين لم يحققوا تقدما يذكر، اليوم الخميس، بخصوص مكافحة التغير المناخي، مشيرين إلى امتناع مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة.
وتناول الاجتماع في مدينة نابولي الإيطالية التنوع البيولوجي والطبيعة على أن تبحث المجموعة الطاقة والتغير المناخي خلال لقاءات الغد. ويسعى الدبلوماسيون جاهدين منذ أيام إلى الوصول إلى أرضية مشتركة في القضيتين، على أن يصدر في وقت لاحق البيان الخاص بملف البيئة.
ودعا وزير البيئة الأرجنتيني في كلمته للمجموعة التي اطلعت عليها رويترز إلى «تبادل ديون» يشمل إعفاء الدول النامية من بعض ديونها حتى يتسنى لها تمويل أنشطة التحول البيئي.
وسلطت السيول القاتلة في أوروبا والحرائق في الولايات المتحدة والحرارة في سيبيريا هذا الشهر الضوء على ضرورة التحرك في ملف المناخ لكن الدول لا تزال مختلفة بشأن سبل دفع تكلفة السياسات المكلفة للحد من آثار التغير المناخي.
وقال مسؤولون إن البرازيل والسعودية وإندونيسيا من بين الدول التي لا تزال تقاوم محاولات إيطاليا، الرئيس الدوري لمجموعة العشرين، تشديد اللهجة في بيانات المجموعة.
وقال أوسكار سوريا الباحث في مجموعة أفاز التي مقرها الولايات المتحدة : الشمال يقول للجنوب «نريد حماية البيئة» والجنوب يقول «نحتاج أموالا لذلك»، والرئاسة الإيطالية لم تنجح في تحقيق اتفاق بين الطرفين.

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