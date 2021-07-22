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الأمطار تعاود هطولها على جازان لليوم الرابع

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"المدني" يستنفر.. ويحذر من مجاري السيول

الأمطار تعاود هطولها على جازان لليوم الرابع

عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على مدينة جازان، بعد ساعات قليلة من التوقف.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول؛ نظرًا للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وتشهد محافظات جازان أمطارًا غزيرة استمرت لمدة أربعة أيام، نتج عنها جريان أودية واحتجازات وغمر منازل وشوارع.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين ومراعاة التحذيرات وعدم المجازفة بدخول الأودية وقت جريانها.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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